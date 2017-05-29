Военные США засекли запуск баллистической ракеты малой дальности в КНДР

Фото: ТАСС/Kepy

Военные США заявили о том, что они, как и их южнокорейские партнеры, засекли и отследили пуск ракеты малой дальности со стороны Северной Кореи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters. Они уточнили, что это была баллистическая ракета.

Тихоокеанское командование ВС США (ПАКОМ) сообщило, что внимательно следит за действиями КНДР. В настоящее время военные готовят детальный отчет по запуску ракеты.

Ранее сообщалось, что северокорейская ракета была запущена недалеко от города Вонсан. Пхеньян продолжает запуски ракет несмотря на то, что США, Япония и КНР заявили о наложении на страну односторонних санкций вплоть до прекращения поставок газа.