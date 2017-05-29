Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты в КНДР

Фото: ТАСС/Actionpress

Северная Корея вновь произвела пуск ракеты, считают военные Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап. В связи с этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал распоряжение о созыве Совета безопасности.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи считает, что северокорейская ракета неопознанного типа была запущена в районе северокорейского города Вонсан. Ракета взяла восточное направление. Японская разведка в Токио сообщила, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли решение расширить санкции против КНДР в случае, если пуски ракет будут повторяться. Сторону Вашингтона принял Пекин. КНР может ввести односторонние санкции и лишить КНДР поставок газа.