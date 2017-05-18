Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 12:50

В мире

Американские морпехи замерзли на учениях у границ России

Фото: АР/Lee Jin-man

Около 200 морпехов США замерзли на учениях вблизи российско-норвежской границы, сообщают "Дни.ру".

Учения Joint Viking 2017 прошли в начале марта. Военным дали снаряжение, которое уже использовали в работе при более благоприятных климатических условиях. Морпехи должны были рассказать, подходит ли форма для морозной погоды и как ее можно улучшить.

По словам представителя шведского производителя зимнего обмундирования Йонаса Райдема, военная форма не выдержала 45-градусного холода. Верхняя одежда рвалась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые сумки трескались.

Генерал-майор Нил Нельсон отметил, что все недостатки снаряжения будут учтены.

США холода снаряжение жизнь в мире

