Трамп просил Коми завершить расследование в отношении Флинна – СМИ

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Завершить расследование в отношении бывшего советника Майкла Флинна, которого обвиняют в связях с РФ, просил президент США Дональд Трамп экс-директора ФБР Джеймса Коми, пишет The New York Times.

После встречи с Трампом еще в феврале этого года Коми написал заметку о беседе в Белом доме и о просьбе президента, но журналисты газеты ее не видели.

На прошлой неделе Трамп отправил Коми в отставку, объяснив это тем, что директор ФБР не способен руководить ведомством. Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года на фоне обвинений в связях с российскими властями.