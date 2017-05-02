США разместят беспилотники на базе Йокосука в Японии

Фото: ТАСС/Zuma/Eric Lalmand

США разместят на своей военной базе Йокосука в Японии пять беспилотных самолетов-шпионов Global Hawk. Первый такой аппарат приземлился на базе ночью в понедельник, 1 мая, остальные прибудут в ближайшее время, сообщает телекомпания NHK.

Беспилотники временно переводятся на Йокосуку с острова Гуам из-за того, что там в летний период их полеты часто нарушаются тайфунами. На своем новом месте аппараты будут находиться до октября. Обслуживанием самолетов занимаются 110 человек.

В предыдущие годы беспилотники с Гуама переводили на американскую базу Мисава в префектуре Аомори, но там сейчас ведется ремонт взлетно-посадочной полосы.

Global Hawk способны отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа.