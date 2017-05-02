Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 12:27

В мире

США разместят беспилотники на базе Йокосука в Японии

США разместят на своей военной базе Йокосука в Японии пять беспилотных самолетов-шпионов Global Hawk. Первый такой аппарат приземлился на базе ночью в понедельник, 1 мая, остальные прибудут в ближайшее время, сообщает телекомпания NHK.

Беспилотники временно переводятся на Йокосуку с острова Гуам из-за того, что там в летний период их полеты часто нарушаются тайфунами. На своем новом месте аппараты будут находиться до октября. Обслуживанием самолетов занимаются 110 человек.

В предыдущие годы беспилотники с Гуама переводили на американскую базу Мисава в префектуре Аомори, но там сейчас ведется ремонт взлетно-посадочной полосы.

Global Hawk способны отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа.

С начала 2017 года Северная Корея произвела несколько запусков ракет, некоторые из которых долетели до японских берегов. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР внезапным ударом, если официальный Пхеньян не прекратит испытания.

25 апреля в КНДР прошли крупнейшие в истории страны артиллерийские учения. В ответ 27 апреля Трамп вновь заявил о возможности крупного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программы.

США провели совместные учения с Южной Кореей, которые власти КНДР охарактеризовали как опасную провокацию.

США Япония беспилотники военные базы жизнь в мире

