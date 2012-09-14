Мария Гессен стала директором русской службы "Радио Свобода"

Маша Гессен. Фото: svobodanews.ru

Экс-главный редактор журнала "Вокруг света" Мария Гессен подтвердила свое назначение на должность директора русской службы "Радио Свобода". Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

По словам журналистки, предложение от радиостанции она получила еще в январе, однако тогда Гессен уже начала работать в журнале и отказалась. В результате была достигнута договоренность, что она станет консультантом на радио.

"Мое скоропалительное увольнение из "Вокруг Света" случилось в субботу, 1 сентября. Я тогда же сообщила об этом руководству Радио Свободная Европа и таким образом, довольно неожиданно для всех, включая себя, стала одним из соискателей на должность директора Свободы. Сегодня, 13 сентября, вечером по Москве и днем по Вашингтону, было принято решение назначить меня на эту должность", – цитирует "Интерфакс" сообщение Марии Гессен на странице в Facebook.

Напомним, о том, что Гессен покидает пост главного редактора издательства "Вокруг света" и одноименного журнала, стало известно на прошлой неделе. По словам журналистки, это было связано с разногласиями по поводу редакционной политики. В издательстве причиной назвали управленческие разногласия, отмечает РИА Новости.

Мария Гессен - известная российская журналистка. Ее статьи публиковались не только в российских, но и в американских изданиях. Кроме того, в 2004-2005 годах она работала заместителем главного редактора журнала "Большой город", а в 2008-2011 годах была одним из главных редакторов проекта "Сноб".