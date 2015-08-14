Музей "Союзмультфильма" и сокращение рекламного рынка

Фото: m24.ru

Госбанкам предложили хорошие мультипликаторы

"Союзмультфильм" хочет создать новый музей. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник знакомый с ситуацией, киностудия обратилась к госбанкам и частным инвесторам с предложением инвестировать в проект 700 миллионов рублей.

Для музея уже подобрано помещение - павильон "Семена" на ВДНХ площадью более 2 тысячи квадратных метров. Правда, для размещения экспозиций его необходимо будет отреставрировать.При этом на выставочном комплексе уже работает один музей анимации, созданный бывшими сотрудниками этой же студии.

Отмечается, что соответствующие предложения были, в частности, отправлены банкам ВТБ и Сбербанку. Пока компания не получила ответ на обращения.

Потери в мирное время не рассекретят

Указ президента от 28 мая о засекречивании потерь Министерства обороны в мирное время не будет отменен. Как сообщает "Коммерсантъ", адвокаты и общественные деятели пытались доказать в Верховном суде (ВС), что документ ограничивает "принципиальные интересы общества получать информацию", Но суд встал на сторону военного ведомства.

Представитель Минобороны Наталья Елина, отстаивая позицию президента, указала, что "военнослужащие, подписывая контракт, добровольно ограничиваются в своих правах". Заявители намерены обжаловать Указ в Конституционном суде.

Рекламный рынок накрылся сетью

Российский рекламный рынок в январе-июне сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России, в целом за полгода рекламодатели потратили на продвижение 138 миллиарда рублей. За тот же период прошлого года этот показатель составлял 165 миллиардов рублей.

На крупнейший сегмент рынка - телерекламу - пришлось 61,6 миллиарда рублей, что на 22% меньше, чем в 2014 году. Из них 920 миллионов рублей заработали кабельно-спутниковые каналы, что на 52% меньше, чем годом ранее.

iPhone не в цене

В первом полугодии текущего года Samsung и Sony заметно потеснили Apple в сегменте продаж смартфонов дороже 25 тысяч рублей. Как отмечает РБК, ссылаясь на данные исследовательской компании GFK, на них двоих пришлось почти 35% рынка таких телефонов.

За этот период продажи яблочных смартфонов рухнула по сравнению с тем же периодом минувшего года сразу на 20,7% в натуральном выражении и на 21,3% - в денежном. Продажи Samsung за тот же период выросли вдвое, Sony - почти в три раза. Доля рынка корейского производителя по итогам полугодия составила почти 23%, японского - 11,5% (в натуральном выражении).

Ценник для нанимателя

Сервис онлайн-объявлений Avito сделает платным размещение объявлений в категории "Вакансии". Это первый платный раздел Avito, но уже сейчас тестируется возможность платного размещения в разделах "Авто" и "Недвижимость".

Как сообщает РБК со ссылкой на руководителя направления "Avito Работа" Владимира Корицкого, размещение вакансий в разделе "Работа" станет платным с 18 августа. При этом публикация резюме для соискателей пока останется бесплатной.

Коалиции Навального - Касьянова оставили только Кострому

Центризбирком удовлетворил жалобу костромского отделения "РПР-Парнаса" на отказ в регистрации ее списка на выборах депутатов Костромской облдумы. Как сообщают "Ведомости", на прошлой неделе облизбирком забраковал 348 из 3009 сданных партией подписей, и для регистрации "Парнасу" не хватило всего 75 автографов. При дополнительной их проверке ЦИК исключил из числа забракованных 83 подписи. Также выяснилось, что там проигнорировали возражения партии на протокол проверки подписей.

Сейчас костромской комиссии предложено пересмотреть свое решение в двухдневный срок. Но пока не очень понятно, что делать с результатами уже состоявшейся жеребьевки мест в бюллетенях и бесплатного времени в эфире.

А вот в "Магадане", где для регистрации нужно было собрать 559 подписей, партии повезло меньше. Там из сданных 614 автографов облизбирком отобрал для проверки 112 и забраковал 24 из них (причем два – даже два раза).

Samsung начал дотировать региональных продавцов телефонов

Samsung начал возвращать небольшим региональным дилерам часть доходов от продаж своих смартфонов - в среднем 6% от стоимости проданного устройства. Как сообщают "Ведомостям" со ссылкой на менеджера компании-партнера нескольких производителей оборудования.

Такую поддержку получают ритейлеры, закупающие технику Samsung через дистрибуторов. Правда, речь идет не о возврате части выручки от продажи аппаратов, а о скидках. Они варьируются в зависимости от модели, но в среднем действительно составляют около 6%.

Вспоминайте вкус пломбира

Правительство обсуждает различные варианты ограничения пальмового масла, которое добавляют в различные продукты питания. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Аркадия Дворковича.

В настоящее время обсуждается запрет на его использование в товарах для детей, а также возможное наказание для производителей за его скрытое использование.

Кадры из будущего

Специалист по телекоммуникациям, оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по разработке и созданию квантово-оптических систем - вот наиболее перспективные профессии в России, получить которые можно в рамках среднего профессионального образования. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Министерство труда РФ, которое разработало справочник профессий, востребованных на рынке труда.

Всего в нем 1767 профессий. Порядка 600 из них - это специалисты, которые готовятся в системе среднего профессионального образования. А 50 новых, наиболее востребованных и перспективных из этих 600, по поручению правительства выделены в отдельный список. В нем прописаны специальности по таким направлениям, как беспроводные, навигационные технологии, программное обеспечение, ракетостроение, робототехника.