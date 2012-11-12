Принципиально новое радио столицы Moscow FM

Первое англоязычное радио столицы Moscow FM начало вещание

Объединенная редакция московских СМИ "Москва медиа" запустила принципиально новое радио столицы - англоязычную радиостанцию Moscow FM на 105.2 FM.

Moscow FM - это путеводитель для иностранцев по самым интересным местам мегаполиса.

Moscow FM - не просто радиостанция. Это клуб для тех, кого не отталкивает языковой барьер.

Кроме того, Moscow FM - радиостанция для аудитории, изучающей английский язык и постоянно работающей с иностранцами. Наш эфир - своего рода учебное пособие и способ поддержания языковой формы.

Ежедневный эфир Moscow FM на 105.2 FM - необходимый каждому минимум информации и много музыки. Классика зарубежной рок и поп музыки, современные композиции, рок-баллады и актуальные музыкальные новинки на АНГЛИЙСКОМ языке.

Подробнее о первой англоязычной радиостанции столицы Moscow FM.