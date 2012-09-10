Экс-главред "Большого города" ушел в The New Times

Филипп Дзядко. Фото: ИТАР-ТАСС

Филипп Дзядко, возглавлявший журнал "Большой город" до июня этого этого года, перешел на работу в журнал The New Times. В этом издании Дзядко займет должность редактора по спецпроектам.

"Основными задачами Филиппа станут разработка новых тем, рубрик, привлечение новых авторов и новых читателей", – сообщила редактор The New Times Евгения Альбац.

Напомним, с 2007-го по июнь 2012 года Филипп Дзядко возглавлял журнал "Большой город", посвященный жизни Москвы.

Как сообщает "Интерфакс", ранее Филипп Дзядко работал редактором отдела культуры "Полит.ру", вел программу на Радио Культура, был редактором журнала Esquire, а также редактором серии "Свободный человек" "Нового издательства". Вместе братьями Тихоном и Тимофеем он ведет еженедельную публицистическую программу "Дзядко3" на телеканале "Дождь".