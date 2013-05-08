Сбежавший из "Матросской тишины" покинул СИЗО через психбольницу

Заключенный Олег Топалов, сбежавший утром 7 мая из СИЗО "Матросская тишина", покинул изолятор через психбольницу. Он обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестант поднялся через слуховое окно на крышу учреждения, затем с помощью одеяла и веревки вышел на территорию соседней психиатрической больницы.

Напомним, утром 7 мая из следственного изолятора №1 "Матросская тишина" через дыру в потолке сбежал арестант Олег Топалов. По некоторым данным, он работал на криминального авторитета Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан.