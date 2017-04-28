Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 апреля 2017, 16:14

Безопасность

Входящая в НАТО страна купит у России С-400

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Турция закупит у России системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит "Газета.ру".

"Мы принципиально договорились с Россией о покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене", — сказал чиновник.

Чавушоглу добавил, что Турция планировала закупить аналогичное вооружение у НАТО, но ее партнеры "не вошли в положение".

Турция является членом НАТО с 1952 года.

3 мая президент Турции Реджеп Эрдоган прилетит в Сочи с рабочим визитом. В ходе встречи Эрдоган и Путин намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе – проблемы политического урегулирования в Сирии.

С-400 Турция оборона НАТО жизнь в мире

Главное

