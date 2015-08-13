Любовь к селфи может оказаться одной из форм эксгибиционизма

Фото: ТАСС/Илья Бархатов

Студенты Ростовского медицинского университета Михаил и Алена Бакуляровы изучили увлечение селфи. Исследователи пришли к выводу, что это психическое расстройство, имеющее три стадии развития, сообщает сайт "Комсомольской правды". Они также отметили, что любовь к съемке автопортретов может оказаться одной из форм эксгибиционизма.

"Сейчас селфи, подобно эпидемии, заполонило соцсети, – объяснили свой научный интерес брат и сестра Бакуляровы. – Современные подростки, увлеченные фотографированием себя, не осознают всей серьезности последствий".

В исследовании молодым ученым помогала кандидат медицинских наук Ирина Дубатова. Студенты попытались выяснить почему увлечение приводит к трагическим последствиям. Что заставляет подростков идти на рискованный шаг и какие факторы влияют на развитие зависимости от селфи.

Чтобы изучить это явление изнутри Бакуляровы опросили 249 человек – школьников из 10-11 классов и старшекурсников из университетов.

Медики пришли к выводу, что не могут прожить без селфи только те, у кого есть склонность и к другого рода зависимостям.

"Москва в цифрах": Селфи в Instagram

Кроме того, исследователи выяснили, что больше всех увлекаются "себяшками" школьники.

"Среди школьников 85 процентов развлекают себя новым веянием в фотографии, – рассказала Алена Бакулярова. – А вот среди студентов таковых набралось лишь 58 процентов".

Чаще всего селфи увлекаются люди склонные думать и поступать "как все", так называемые конформисты. Такие подростки также легко спиваются и могут быть втянуты в групповые преступления.

Молодые ученые выделили три уровня "селфи-зависимости". На начальном этапе человек делает автопортреты около трех раз в день, но не размещает их в социальных сетях. Второй уровень медики назвали "острым" – к съемкам добавляются публикации.

"Москва гид": Селфи

Самая тяжелая стадия зависимости – хроническая. В этот период у "больного" присутствует неконтролируемое желание делать свои автопортреты круглосуточно и размещать их в интернете не меньше шести раз в день.

Зарубежные ученые еще не готовы признать селфи заболеванием и зависимостью, а ростовские медики уверены, что это одна из разновидностей эксгибиционизма. Кроме того, любовь к фотографированию себя говорит о том, что человек не поборол в себе эгоцентризм и зависимость от оценки окружающих.

"Это как наркомания или алкоголизм. Селфи-зависимость обыкновенно развивается у тех людей, которые вообще склонны к развитию зависимостей", – заявила Алена Бакулярова.

Дискуссия об опасности увлечения селфи развернулась после увеличения числа несчастных случаев, произошедших с людьми, пытавшимися сделать эффектные фотографии. Неделю назад при попытке снять автопортрет на цистерне грузового поезда погибла школьница 14 лет.

В мае этого года прогремела новость о том, что в Москве 21-летняя девушка выстрелила себе в голову и была тяжело ранена, пытаясь сфотографироваться с оружием. Москвичка на рабочем месте взяла пистолет, который оставил охранник фирмы, решила сделать селфи и нечаянно нажала на спусковой крючок.

В том же месяце ученик девятого класса в Подмосковье получил тяжелые травмы при попытке сделать селфи, забравшись на бетонные блоки. Подростка ударило током, после чего он упал с высоты и получил черепно-мозговую травму.

Чтобы обезопасить любителей "себяшек" в МВД были разработаны правила безопасной съемки селфи.