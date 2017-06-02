Трамп пытался отменить санкции против РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Geisler-Fotopres

Сразу после прихода к власти президент США Дональд Трамп пытался отменить антироссийские санкции, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на интернет-портал Yahoo News. По данным издания, предложениями о снятии санкций занимался Госдепартамент страны.

Сотрудники Госдепартамента стали всячески препятствовать указаниям нового президента. Ветеран дипломатической службы Дэниел Фрид, который служил при прежнем президенте Бараке Обаме и занимался вопросами санкционной политики, рассказал, что бывшие сотрудники Белого дома обратились к Конгрессу, чтобы помешать Трампу отменить экономические санкции против России.

Санкции против России были введены с 2014 года. В январе 2016 года Конгресс США рассмотрел и утвердил законопроект об ужесточении санкций. Также был введен ряд ограничений "на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики".

На днях несколько членов сената Конгресса США предложили ужесточить санкции против РФ.