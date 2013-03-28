Форма поиска по сайту

28 марта 2013, 16:20

Безопасность

Двум грузинским компаниям разрешили поставлять вино в Россию

Грузинское вино возвращается в Россию

Роспотребнадзор дал разрешение на поставку вина в Россию двум грузинским производителям. Как сказал главный санитарный врач Геннадий Онищенко, им уже можно готовить промышленные партии.

"Зеленый свет" был дан компаниям "Киндзмараули Марани" и "Винный дом Дугладзе", сообщает "Интерфакс". По словам главы Роспотребнадзора, в России зарегистрированы более 40 образцов алкогольной продукции этих предприятий.

Напомним, запрет на ввоз грузинского вина был наложен в 2006 году. Причиной стало несоответствие вина фитосанитарным нормам и содержание в нем пестицидов классов 2 и 3.

