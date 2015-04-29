Роскосмос рассматривает варианты затопления корабля "Прогресс"

Космический грузовик "Прогресс" начал уходить с орбиты

Космический корабль "Прогресс М-27М" нельзя состыковать с МКС, рассматриваются варианты его затопления, заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров, слова которого передает ТАСС.

Причиной аварии на космическом корабле могла стать нештатная ситуация, связанная с разделением корабля и ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом сообщил первый заместитель руководителя Роскосмоса и председатель госкомиссии по проведению испытаний Александр Иванов.

По его словам, в двигателе прогресса произошла разгерметизация. Сейчас создана специальная комиссия по расследованию причин происшествия.

Как сообщалось ранее, космический грузовик "Прогресс" начал уходить с орбиты. По предварительным данным на среду, за сутки корабль потерял десятки метров высоты.

До этого поступали сведения о том, что центр управления полетами пытается установить связь с аппаратом, но получить телеметрические данные не удавалось.

Эксперты в космической отрасли говорят, что "Прогресс" нужно досрочно свести с орбиты в целях безопасности.