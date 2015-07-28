Статья портала "Цукерберг позвонит" попала в реестр запрещенных сайтов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Роскомнадзор внес статью 2013 года о биткоинах интернет-издания "Цукерберг позвонит" в реестр запрещенных материалов. Об этом сообщает само издание.

Решение по статье "Что такое биткоины и кому они нужны?" было принято Наримановским районным судом Астраханской области в феврале 2015 года. Он постановил, что данная статья "содержит информацию о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

При этом Роскомнадзор запросил у суда разъяснение, какая именно часть материала является незаконной, поскольку, по мнению ведомства, она носит информационный характер. Суд в ответ определил, что его решение не нуждается в разъяснении.

Согласно российским законам, в течение трех дней после внесения материала в список запрещенных к распространению администрация сайта должна отредактировать материал, удалив из него фрагменты, вызвавшие претензии правоохранительных органов, либо полностью заблокировать доступ к тексту.

В свою очередь, издатель сайта "Цукерберг позвонит" Владислав Цыплухин отказался удалять статью о биткоинах. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Мы еще не обсуждали этот вопрос коллективно, но я буду отстаивать позицию, что мы не должны ничего удалять. Пускай закрывают сайт, а потом объяснят 1,8 млн читателям и всей отрасли, что происходит", – заявил Цыплухин.