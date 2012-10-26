Перечень запрещенных сайтов разместят на портале zapret-info.gov.ru

Фото: ИТАР-ТАСС

Перечень сайтов, содержащих противоправную информацию, будет размещен по адресу zapret-info.gov.ru. Данный портал заработает 1 ноября, когда вступит в силу закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Как сообщает "Интерфакс", Роскомнадзор утвердил временный порядок взаимодействия интернет- и хостинг-провайдеров с реестром сайтов, содержащих противоправную информацию. Пока не будет выбран оператор реестра, его будет вести Роскомнадзор.

Реестр будет состоять из записей, формируемых последовательно по мере прохождения процедур, предусматривающих взаимодействие Роскомнадзора с провайдерами хостинга, операторами связи, а также уполномоченными органами исполнительной власти. Список запрещенных сайтов должен будет обновляться два раза в сутки.

Часть реестра будет находиться в открытом доступе. Так, на портале можно будет узнать доменные имена и сетевые адреса запрещенных сайтов, а также реквизиты решения уполномоченного органа о включении доменного имени в список. На портале zapret-info.gov.ru будет размещена электронная форма для приема обращений о наличии в интернете противоправной информации.