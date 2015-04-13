Роскомнадзор не станет читать личную онлайн-переписку

У Роскомнадзора не будет доступа к личной переписке в интернете

Роскомнадзор не станет читать онлайн-переписку между пользователями социальных сетей, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского. Он пояснил, что постановление правительства РФ об установлении правил контроля за действиями организаторов распространения информации не предусматривает закрепления за Роскомнадзором этого права.

"Тайна переписки в России гарантирована Конституцией, и ни один федеральный закон не может ей противоречить. Законом предусмотрены исключения для правоохранительных органов, которые ведут следствие, но по решению суда", – сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"По закону о блогерах правоохранительные органы имеют право запрашивать у интернет-ресурсов так называемые логи, то есть метаданные о фактах действий пользователей. Но никак не содержание личной переписки", – добавил представитель ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзору разрешили проверять переписку пользователей социальных сетей, а также блогеров. Отмечалось, что в список ресурсов, подлежащих проверке, попали "Одноклассники", "ВКонтакте", различные сервисы электронной почты, а также блог-платформы.

В ведомстве опровергли получение права на чтение переписки пользователей. По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, организация может собирать и хранить информацию о действиях пользователей, но не приватные разговоры.