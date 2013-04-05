Википедия попала в "черный список" Роскомнадзора

Фото: ru.wikinews.org

Русскоязычная Википедия попала в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Поводом стала статья "Курение каннабиса". Представители ресурса уже получили уведомление о внесении статьи в единый реестр доменных имен с запрещенной информацией.

"Несмотря на то, что сообщений о невозможности доступа к странице не поступало, сообщество проекта оповещено о возможности изменения текста статьи для вынесения записи из реестра", - говорится в сообщении на сайте Некоммерческого партнерства Wikimedia.

Напомним, в прошлом году по похожей причине Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков инициировала запрет интернет-энциклопедии "Луркоморье". Причиной стала статья про употребление конопли с заголовком "Дудка". Российское подразделение Википедии тогда вступилось за коллег – было подготовлено обращение к президенту Владимиру Путину и Госдуме в защиту интернет-энциклопедии сетевого фольклора.