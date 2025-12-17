В РФ утвержден профессиональный стандарт "Писатель"

Фото: 123RF.com/sastockphoto

Минтруд РФ утвердил профессиональный стандарт "Писатель", согласно которому авторы произведений должны в том числе использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ закрепляет требования к трудовым функциям писателя, включая умение создавать оригинальные литературные произведения в различных жанрах. Среди обязательных знаний также указаны русский язык, культура и история России.

Ранее сообщалось, что в РФ могут изменить перечень профессий среднего профессионального образования (СПО). По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, в учреждениях, где применение профессиональных стандартов обязательно, необходимо пересмотреть виды деятельности и скорректировать требования к уровню образования.

По ее мнению, это связано с тем, что многие стандарты делают основной упор на высшее образование, хотя для ряда должностей достаточно среднего профессионального образования (СПО). Конкретный перечень профессий, на которые распространятся изменения, пока не определен.