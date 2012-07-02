Назначен новый заместитель главного архитектора Москвы

Главный архитектор вошедшего в состав Москвы Троицка Роман Овчаренко назначен заместителем главного архитектора столицы, а также начальником Управления градостроительного регулирования новых административных округов столицы.

«Начальником нового Управления градостроительного регулирования Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы (УГР ТиНАО) стал Овчаренко Роман Игоревич», – сообщается на сайте Москомархитектуры.

Как отмечается в сообщении, одновременно Овчаренко назначен заместителем главного архитектора Москвы по ТиНАО.

Роман Игоревич Овчаренко родился в Москве в 1972 году, окончил Московский архитектурный институт, кафедру градостроительства. До нынешнего назначения работал главным архитектором г. Троицка.