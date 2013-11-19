Литература: Роман Лейбов

Фото: https://www.facebook.com/roman.leibov/photos

Роман Лейбов — доктор филологии, писатель, один из пионеров российского интернета, автор гипертекстового интерактивного произведения "РОМАН", сетевой обозреватель.

Родился в Киеве, живет в Тарту, Эстония. Окончил отделение русской и славянской филологии Тартуского университета в 1986 году, затем аспирантуру.

С 1988 по 1993 год - старший преподаватель кафедры русской литературы. В 1992 защитил диссертацию "Пространственная модель лирики Тютчева и Лермонтова" и получил степень магистр искусств. С 2008 года доцент кафедры русской литературы. В 2000 году защитил докторскую диссертацию "Лирический фрагмент Тютчева: Жанр и контекст".

Романа Лейбова называют родоначальником российского живого журнала. В феврале 2001 года он стал одним из первых активных русскоязычных пользователей этого сервиса сетевых дневников, и именно он обратил внимание на проект других авторов.

В 1995 году создал в соавторстве гипертекстовое интерактивное произведение "РОМАН", в 1997-м – интерактивную литературную игру "Сад расходящихся хокку".