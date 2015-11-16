На суперпоединке между Роем Джонсом и Энцо Маккаринелли ожидается аншлаг

Фото предоставлено организаторами

12 декабря на арене "ВТБ Ледовый дворец" состоится суперпоединок "Рой Джонс против Энцо Маккаринелли". Джонс, недавно ставший нашим соотечественником, выйдет на ринг под российским флагом.

Как сообщают организаторы, билеты поступили в продажу 9 ноября. За первые два дня продаж скупили около тысячи билетов. Их стоимость варьируется от 2000 до 50000 рублей. Всего, как планируется, бой посетят 12000 болельщиков.

В рамках боксерского шоу Рой Джонс представит новую песню о России.