Доходы Роберта Дауни-младшего побили рекорды

Фото: imdb.com

Роберт Дауни-младший в третий раз возглавил список самых высокооплачиваемых голливудских актеров по версии американского Forbes.

Фильм "Мстители" Marvel стали самой кассовой франшизой за последние несколько лет и принесли актеру, исполнившему роль Железного человека, более 80 миллионов долларов, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом году. Последняя на данный момент экранизация комиксов вышла в прокат весной этого года и принесла своим создателям 1,4 миллирда долларов, став одним из самых кассовых фильмов этого года.

Вторую строку списка Forbes занял Джеки Чан (50 миллионов долларов), на третьем месте оказался Вин Дизель (седьмой эпизод "Форсажа" принес ему 47 миллионов долларов). Также в первую десятку вошли Брэдли Купер ($41,5 миллионов), Адам Сэндлер ($41 миллион) и Том Круз ($40 миллионов).