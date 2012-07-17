Мирзаев останется под стражей на время разбирательства в суде

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На заседании Замоскворецкого суда во вторник было решено удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить срок содержания под стражей борца Расула Мирзаева. Спортсмену, от удара которого скончался московский студент Иван Агафонов, грозит до 15 лет лишения свободы.

Начало слушаний по существу уголовного дела Мирзаева назначено на 25 июля.

С утра у здания Замоскворецкого суда, где идет рассмотрение дела Мирзаева, были усилены меры безопасности.

Напомним, конфликт между боксером и студентом произошел ночью 15 августа 2011 года возле московского ночного клуба «Гараж». В ходе ссоры Мирзаев ударил Агафонова, от чего тот упал, ударившись головой об асфальт. Через несколько дней молодой человек скончался в больнице, так и не придя в сознание. Как было установлено экспертами, причиной смерти стал именно удар головой об асфальт.

Мирзаеву было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее обвинение было переквалифицировано на статью о причинении смерти по неосторожности. Сейчас подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.