В Раменках появится бульвар, сравнимый по размерам с Тверским – Кузнецов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Раменках появится бульвар, который по размерам будет сопоставим с Тверским бульваром. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на публичных слушаниях по проекту планировки перспективной территории Московского университета, передает Агентство "Москва".

"Центральный бульвар не такой уж маленький – он сопоставим с Тверским бульваром в Москве, который все хорошо знают, – это чтобы представить себе его габариты", – сказал Кузнецов.

Ранее m24.ru сообщало, что план реконструкции территории МГУ им. Ломоносова нашел отклик у большинства участников голосования в проекте "Активный гражданин". Согласно данным, приведенным на официальном сайте приложения, проект поддержали 83 процента из более чем 208 тысяч принявших участие в опросе.

Кроме того, более семи тысяч участников высказали свое мнение по улучшению проекта. Среди самых популярных предложений – создать "зеленый оазис" для прогулок и отдыха, а также найти место для аллеи славы с бюстами выдающихся ученых.

За то, чтобы ничего не менять проголосовали 5,5 процента граждан. Не определились с отношением к проекту около 3,5 процента, еще 8 процентов ответили, что решение должны принимать специалисты.

Данные по голосованию в Западном округе столицы, на территории которого находится главный университет страны, полностью совпали с результатами городского голосования. 83 процента жителей округа – участников проекта "Активный гражданин" поддержали проект, 6,5 процента предложили оставить все как есть.

В настоящий момент центральную часть перспективной территории МГУ составляют неблагоустроенные земельные участки, в основном занятые гаражами, складами, времянками и другими подобными объектами.

В рамках проекта комплексного благоустройства все эти строения предлагается снести, провести экологическую реабилитацию территории и восстановить почвенный слой. На освободившемся месте предлагается построить кампус университета, научные корпуса, политехнический музей, школу для одаренных детей, общежития и другие объекты.

Также в проект включено строительство жилых домов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров и объектов социальной инфраструктуры.