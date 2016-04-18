"Почта России" запустит почтовый поезд Москва – Пекин до конца года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Почтовый состав, который будет следовать по маршруту Москва – Пекин, может быть запущен до конца года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

"Сейчас в пилотном режиме проходит запуск вагона по маршруту Пекин – Харбин – Москва. На прошлой неделе этот вагон вышел из Пекина и будет в пути шесть дней. Амбиции простые – до конца года планируем запустить уже не вагон, а состав. К концу года мы хотели бы иметь регулярный почтовый поезд Пекин – Харбин – Москва", – цитирует его Агентство "Москва".

По его словам, в течение пяти лет "Почта России" планирует запустить почтовый поезд по маршруту Пекин – Москва – Берлин. В настоящий момент ведутся переговоры с с командой РЖД и Федеральной таможенной службой, а также аналогичными структурами Китая.

В августе 2014 года "Почта России" запустила регулярный почтовый поезд по маршруту Москва – Владивосток.

Напомним, в мае 2014 года Дмитрий Страшнов заявлял, что к 2018 году "Почта России" намерена создать собственную авиакомпанию, в которой будет два-три магистральных борта. Первый самолет – Л-410 – появился у организации в декабре 2012 года. Он перевозит почту из Комсомольска-на-Амуре в труднодоступные районы Хабаровского края.