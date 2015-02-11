Экс-глава столичного метро Иван Беседин вернулся в РЖД

Иван Беседин. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший руководитель столичного метрополитена Иван Беседин вернулся в РЖД, пишет газета "Гудок".

Экс-глава метро занял пост начальника департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком компании.

Напомним, Иван Беседин руководил подземкой с 2011 по 2014 год. Причиной его отставки послужила авария на Арбатско-Покровской линии метро. По словам Сергея Собянина, трагедия, произошедшая в подземке, "перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год".

В связи с этим Беседин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Его место занял Дмитрий Пегов.