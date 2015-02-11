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Ж/Д и вокзалы

11 февраля, 10:00

Экс-глава столичного метро Иван Беседин вернулся в РЖД

РЖД назначения отставки Иван Беседин ж/д и вокзалы

Иван Беседин. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший руководитель столичного метрополитена Иван Беседин вернулся в РЖД, пишет газета "Гудок".

Экс-глава метро занял пост начальника департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком компании.

Напомним, Иван Беседин руководил подземкой с 2011 по 2014 год. Причиной его отставки послужила авария на Арбатско-Покровской линии метро. По словам Сергея Собянина, трагедия, произошедшая в подземке, "перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год".

В связи с этим Беседин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Его место занял Дмитрий Пегов.

Иван Беседин родился 13 февраля 1954 года в Баку. В 1976 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-электрик.

В 1985 году Беседин перешел на работу в Министерство путей сообщения СССР. Занимал должности главного эксперта, начальника отдела, первого замначальника главного экономического управления, начальника управления экономики и развития.

В 1992 году Беседин был назначен начальником Управления экономики и развития Министерства путей сообщения России. В 1993 году он стал заместителем министра, а спустя два года был повышен в должности до первого заместителя министра путей сообщения.

В 1999 году Беседин был назначен первым заместителем начальника Московской железной дороги.

С сентября 2006 по февраля 2011 был начальником Калининградской железной дороги.

7 февраля 2011 года он стал главой Московского метрополитена, сменив на этом посту Дмитрия Гаева. 22 июля 2014 года отправлен в отставку.

Иван Беседин

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