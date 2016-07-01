Все сотрудники МКЖД будут одинаково вежливы с пассажирами

Фото: m24.ru

ОАО "РЖД" разработает стандарты общения с пассажирами на инфраструктуре Московской кольцевой железной дороги (МКЖД). Об этом заявил на Московском урбанистическом форуме начальник дирекции железнодорожных вокзалов Виталий Вотолевский.

"У нас и на МКЖД работает огромное количество аутсорсинговых компаний – охрана, продавцы, иной персонал, который общается с пассажирами. Это не наши сотрудники. Сегодня мы разрабатываем стандарты по работе на нашей инфраструктуре и планируем в ближайшее время, может быть, в рамках подписания дополнительных соглашений или переподписания договора об аутсорсинге обязать соблюдать стандарты общения с клиентами. Мы не вправе вмешиваться в их экономику, но нам важно, чтобы нашим клиентам, которые приходят на РЖД и на МКЖД, точно не нахамят, точно будут вежливыми, и люди точно не отравятся", – цитирует его Агентство "Москва".

За вежливостью сотрудников следят и в столичной подземке. Курсы по культуре обслуживания и психологии общения прошли весной 40 процентов дежурных у эскалаторов метро. Начальники станций на постоянной основе инструктируют дежурных по данным вопросам. При нарушениях виновных работников лишают премии или штрафуют.

А в Подмосковье стандарты общения с пассажирами водителей автобусов "Мострансавто" ввели в прошлом году. По словам гендиректора компании Александра Зайцева, в обязанности водителей и кондукторов входит непосредственное общение с пассажирами, потому им необходимо внимательно относиться к пассажирам.

Им категорически запрещены агрессивность, неуравновешенность, недоброжелательность, невежливость, высокомерие, пренебрежительное отношение к мнению окружающих, использование грубой или нецензурной лексики.