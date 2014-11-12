У РФС нет средств для выплаты зарплаты Фабио Капелло

Фото: m24.ru/Роман Васильев

У Российского футбольного союза нет средств, чтобы выплатить зарплату главному тренеру сборной России по футболу Фабио Капелло, сообщил "Интерфаксу" член Исполкома РФС Сергей Степашин.

"Я ответственно заявляю, что денег для выплаты зарплаты Капелло у РФС просто нет. Не дело, когда не выплачивается денежное содержание главному тренеру сборной России. Но, когда подписывали контракт, надо было думать об источниках его финансирования. И сегодня эти источники надо искать", - сказал Степашин.

"Вообще же я как бывший председатель Счетной палаты считаю, что платить надо за результат. Это называется эффективностью использования денежных средств", - добавил он. По его словам, вопрос о выплате зарплаты должен решиться 15 ноября, в день матча со сборной Австрии.

"Его должны решить те, кто отвечал за подписание контракта с Капелло. Насколько мне известно, под контрактом стоят подпись Толстых и виза министра спорта Виталия Мутко", - добавил Степашин. Кроме того, он рассказал, что 16 декабря на Исполкоме РФС планируется обсудить финансовое положение организации.

Отметим, что Российский футбольный союз до сих пор не погасил задолженность перед тренерским штабом сборной России. Фабио Капелло и ряд его соотечественников не получают зарплату на протяжении почти пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что Капелло поставил перед РФС условие - погасить задолженность до 1 октября. В противном случае наставник намеревался разорвать соглашение.

Зарплата итальянского тренера составляет 9 миллионов евро в год. Капелло возглавляет сборную России с лета 2012 года, после того как его предшественник - голландец Дик Адвокат - не сумел вывести команду России из группы на чемпионате Европы 2012 года.

Под руководством Капелло россияне вышли в финальную часть чемпионата мира в Бразилии, но заняли третье место в группе и не попали в плей-офф. Сборная России не одержала на мундиале ни одной победы, дважды сыграв вничью (с командами Южной Кореи и Алжира) и потерпев поражение от Бельгии.