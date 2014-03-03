Лекции недели: бродвейские мюзиклы и дзен-буддизм

На этой неделе мы традиционно подготовили интересные и полезные онлайн-трансляции и лекции: от истории женщин в науке до теории психиатра Юнга и правильном планировании времени. О том, на какие лекции обратить внимание, - в материале M24.ru.

ТРАНСЛЯЦИИ НА M24.RU В Культурном центре ЗИЛ два раза в месяц лекции читают молодые преподаватели Высшей Школы Экономики. На этой неделе Анна Сорокина расскажет о роли женщин в науке. Почему ученых слабого пола называли "синими чулками" и как женские открытия повлияли на мировой прогресс - в лекции "Женщины в науке: о синих чулках, старых девах и других мифах академического мира". Трансляция начнется 5 марта в 19:30. Кандидат технических наук и создатель компании, которая занимается инвестиционным консультированием, Андрей Зотов в этот четверг выступит с семинаром. Спикер поделится секретами о том, как заинтересовать инвесторов своим проектом, как подготовить качественную инвестиционную презентацию, а также приведет примеры из практики. Трансляция начнется 6 марта в 16:00. На лекции "Космическая погода" расскажут, почему нам так плохо во время магнитных бурь и что с этим делать. Спикер также поведает о загадочных пятнах на солнце, причинах их появления и многом другом. Мероприятие пройдет в Политехническом музее. Трансляция начнется 6 марта в 19:30. Лекция для детей и их родителей. В музее занимательных наук "Экспериментаниум" поговорят о звездах: как они зарождаются, растут и во что превращаются. Лекцию прочитает ученый и преподаватель Анна Чашкина. Трансляция начнется 8 марта в 17:30. Больше лекций - в сюжете.



Понедельник, 3 марта

Превратить стандартный офис в рабочее пространство мечты несложно, главное - знать как. Архитектор Екатерина Клецкая расскажет об эволюции офисной мебели и на примере европейских стран расскажет, чем украсить рабочее место и как начать ходить в офис с удовольствием.

Место: Британская высшая школа дизайна, Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 3.

Время: 17:30.

Стоимость: бесплатно.



Что можно узнать на лекции: сможет ли рабочее место стать уютным и комфортным.

Вторник, 4 марта

Карл Густав Юнг - яркий психиатр, создатель теории коллективного бессознательного, которая противоречит учению Фрейду. О личности, учениях Юнга и о том, как применять их на практике пойдет речь на тематической лекции. Спикер - психолог Олег Бордуков.

Место: Культурно-просветительский центр "Архэ", Верхняя Красносельская, 32, стр. 3.

Время: 19:00.

Стоимость: 450 рублей.

Что можно узнать на лекции: познакомиться с деятельностью выдающегося психиатра.

Среда, 5 марта

Продюсер бродвейских мюзиклов и автор 65 постановок Мэнни Айзенберг расскажет о жизни на Бродвее, актерах, с которыми приходилось работать, и многом другом. По окончании лекции Айзенберг ответит на вопросы зрителей.

Место: Американский культурный центр, Николоямская, 1.

Время: 18:30.

Стоимость: участие бесплатно.

Что можно узнать на лекции: как делают самые знаменитые мюзиклы в мире.

Четверг, 6 марта

Мероприятие для тех, кому не хватает 24 часов в сутки: преподаватель и искусствовед Мария Санти расскажет, как подходить к непростому искусству тайм-менеджмента творчески. В программе тренинга - как заниматься неприятными делами, как перестать впустую тратить время и работать в режиме "аврал".

Место: Тайм-кафе "Среда", Подсосенский пер., 23, стр. 2.

Время: 17:30.

Стоимость: 500 рублей.

Что можно узнать на лекции: как перестать лениться и превратить время в помощника, а не врага.

Пятница, 7 марта

Возможна ли дружба между куртизанкой и буддистским монахом? Такое явление в японской культуре называется дзигоку-таю, именно о нем будет рассказывать профессор культурологии и антиквар Александра Баркова. Также на лекции поговорят о дзен-буддизме и одном из самых ярких японских монахов - Иккю Сюдзю.

Место: Арт-центр "Ветошный", Ветошный пер., 13.

Время: 19:45.

Стоимость: 200 рублей.

Что можно узнать на лекции: о дзен-буддизме и медитации.