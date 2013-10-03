Форма поиска по сайту

03 октября 2013, 13:35

На Поклонной горе установят монумент морским пехотинцам

Фото: ИТАР-ТАСС

Монумент морским пехотинцам - героям Великой Отечественной войны - появится на Поклонной горе до конца 2015 года.

Как сообщает информационный центр правительства Москвы, монумент разместят за зданием Центрального музея ВОВ.

Проект памятника еще не готов, его утвердят по итогам открытого творческого конкурса, который проведет Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун". Она же финансирует создание монумента.

Ответственным за содержание памятника станет государственное бюджетное учреждение столицы "Поклонная гора".

