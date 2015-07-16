С начала лета в подмосковных лесах спасли 25 человек

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

С начала летнего сезона в Подмосковье спасли 25 человек, заблудившихся в в лесу. Как правило, терялись пожилые люди, дети, подростки и новоселы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Последний случай произошел в минувшую среду, 15 июля, когда после трех суток скитаний по лесу была спасена 62-летняя жительница города Рошаль, ушедшая собирать ягоды. На поиски были брошены силы МЧС, лесной охраны, полиции, добровольных поисковых отрядов и волонтеров.

Как отмечает председатель Комлесхоза Московской области Владислав Овцинов, чаще всего люди теряются в крупных лесных массивах за "вторым бетонным кольцом".

Для того, чтобы не попасть в подобную ситуацию, рекомендуется соблюдать несколько простых правил:

внимательно изучите карту местности – необходимо четко понимать, откуда вы заходите в лес, как далеко он простирается, какими дорогами и просеками он пересечен;

узнайте номер телефона участкового лесничего, на территории которого вы находитесь – его можно найти на сайте местной администрации, на сайте ГКУ МО "Мособллес";

перед походом в лес обязательно проинформируйте друзей и родных. Договоритесь, насколько и по какому маршруту вы уходите в лес, и что вы с ними свяжетесь, как только вернетесь домой;

уходя в лес, обязательно оденьтесь в удобную и прочную одежду и обувь яркой расцветки, полностью зарядите телефон, возьмите с собой нож, спички, фонарик, компас, карандаш, бумагу, перевязочные средства, свисток и запас воды. Не лишним будет взять дождевик.

Напомним, в 2014 году поисково-спасательные отряды вывели из подмосковных лесов 177 заблудившихся, 12 человек были обнаружены в лесах мертвыми.