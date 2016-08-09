Более 1,5 тысячи лифтов отремонтируют в Подмосковье в 2016 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Одну тысячу 638 лифтов в 546 жилых домах отремонтируют в 2016 году, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Он отметил, что все торги уже разыграны и в данный момент подрядчики осуществляют комплектование закупок лифтового оборудования.

Ремонт лифтов в жилых домах Подмосковья начнут 15 августа. Ранее стало известно, что в 2016 году власти Московской области выделят на ремонт лифтового хозяйства около 3 миллиардов рублей.

"Мосгорсправка": Программа капремонта в Москве

Кроме того, на заседании правительства Московской области Хромушин сообщил, что в 2016 году на территории Московской области произведут капитальный ремонт 181 дома, переданного Подмосковью военными городками, расположившимися на его территории. На ремонт потратят около 1 миллиарда рублей. Все средства будут получены из фонда капитального ремонта