В отношении "Почты России" завели 13 дел за нарушения сроков пересылки

Прокуратура возбудила 13 административных дел в отношении Почты России

Работу "Почты России" проверила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Поводом к тому послужил скандал с завалами посылок в столичных аэропортах. Тогда на почтовых пунктах скопилось около 500 тонн посылок из-за рубежа.

В СМИ ситуацию объясняли некачественной работой таможенных органов. Однако в ходе проверки эта информация не подтвердилась. В тоже время систематические нарушения выявлены в деятельности "Почты России", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Так, по состоянию на 17 апреля в авиационном отделении пересылки почты Шереметьево имелись необработанные международные почтовые отправления от 20, 30 и 31 марта. Таким образом, были превышены сроки пересылки корреспонденции. Аналогичные нарушения выявлены в почтовых отделениях в Домодедово и во Внуково.

По данным фактам прокуратура возбудила 13 дел об административных правонарушениях по статье КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".

Напомним, еще один скандальный случай с "Почтой России" произошел в середине мая - в филиале на Варшавском шоссе во время пожара сгорели мешки с корреспонденцией. Из-за возгорания также возникли перебои с денежными и электронными переводами, и не работал сайт почты.