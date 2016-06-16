В ТиНАО модернизируют сортировочный комплекс Почты России

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Новомосковском округе модернизируют комплекс зданий Почты России. Об этом стало известно на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) правительства Москвы, проведенном Сергеем Собяниным. На заседании были рассмотрены проекты развития ряда перспективных городских территорий.

Заявка на оформление градостроительного плана земельного участка для реконструкции сортировочного комплекса Почты России вблизи деревни Шарапово в поселении Марушкинское. Комплекс состоит из шести корпусов. Проект реконструкции предусматривает монтаж дополнительных антресолей внутри корпусов, пристройку наружных лестничных клеток.

Также запланированы модернизация систем инженерного обеспечения и строительство дополнительных инженерных объектов (котельной, трансформаторной подстанции и диспетчерской).

Общая площадь комплекса после реконструкции увеличится с 65,9 тысячи до 76 тысяч квадратных метров.

В ТиНАО сейчас ведется активное дорожное строительство. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, в течение двух лет здесь построят 12 автомобильных трасс и семь развязок. Уже к концу этого года планируется завершить первый этап реконструкции Калужского шоссе.

В столице разрабатывается новая схема внешнего газоснабжения ТиНАО на период до 2030 года. Действующая схема не учитывает потребностей жителей округов, при этом к 2030 году прогнозируемые объемы потребления газа в этих округах вырастут в два раза. За ближайшие 15 лет в столице планируется построить 130 километров новых газопроводов и реконструировать около 300 километров старых.