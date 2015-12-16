Москвичка впала в кому после ДТП на отдыхе в Таиланде

Попавшая в аварию в Таиланде москвичка находится в коме

Воспитательница столичного детсада оказалась между жизнью и смертью во время отдыха в Таиланде. На острове Пхукет 52-летняя женщина попала под колеса, получила серьезную травму и теперь пребывает в коме, сообщает телеканал "Москва 24".

Оплачивать большую часть лечения за границей придется ее родственникам, хотя страховка была оформлена.

За три дня до окончания отпуска 52-летняя воспитательница детского сада попала под колеса тук-тука (автомобиль на трех колесах) на острове Пхукет. Уже больше недели женщина находится в коме.

"Она объездила очень много стран, – рассказывает сын пострадавшей Сергей Ягодкин. – Но никогда не была в Таиланде, да и вообще не хотела туда ехать. Уговорили... И получилось, что именно там, за тысячи километров от родины, попала в реанимацию".

Помимо черепно-мозговой травмы и многочисленных ушибов, женщина перенесла инсульт. Случай признали страховым, вот только тех средств, что прописаны в договоре, еле хватает на лечение. А транспортировать пострадавшую в Россию хоть и можно, но чересчур дорого для родственников Ягодкиной. Перелет будет стоить около 100 тысяч долларов, при этом страховая компания готова оплатить лишь десятую часть этой суммы.

"Страховщик имеет полное основание отказать в выплате страхового возмещения, потому что лимит его ответственности составляет 30 тысяч долларов. Это размер страховой суммы. При этом страховщик не имеет права выйти за пределы лимита при эвакуации потерпевшей стороны при сумме, размер которой превышает 10 тысяч долларов", – прокомментировал инцидент юрист Тимур Маршани.

По словам родственников, контракт со страховой компанией истекает через два дня, а оплатить перевозку воспитательницы в Москву самостоятельно они не смогут.

Ситуации, когда российские туристы попадают в бедственное положение за рубежом, отнюдь не редки. В начале августа четверо россиян погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции, еще 27 человек получили ранения.

Транспортное средство перевернулось недалеко от города Денизли, по дороге из Памуккале в Анталью.

Автобус принадлежал компании Kilit Global, которая является принимающей стороной российских туроператоров Tez Tour и "Библио Глобус". В автобусе находились 64 человека, граждане России, Украины и Казахстана, а также жители Литвы.