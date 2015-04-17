Отопление в Москве отключат в конце апреля

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Отопительный сезон в столице завершится в последних числах апреля. Об этом на встрече с жителями ТиНАО заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Отопление отключают, если среднесуточная температура на улице не опускается ниже восьми градусов в течение пяти дней. Предположительно, такая погода должна установиться в Москве именно в конце месяца", – пояснил он.

Процедура отключения тепла обычно проходит в течение трех дней. Сначала отопление отключают в промышленных, жилых и административных зданиях, затем – в школах, детских садах и больницах.

Напомним, отопление в московские дома начали подавать в последних числах сентября. По существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению.

Именно поэтому каждый год отопительный сезон начинается в разное время.