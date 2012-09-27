Первый канал закрывает программу "Прожекторперисхилтон"

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый канал закрыл программу "Прожекторперисхилтон". Съемки телепередачи завершены из-за невозможности Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна принимать участие в работе над программой.

"Решение закрыть проект было принято в тот момент, когда стало ясно, что договориться об участии Светлакова и Мартиросяна не удастся ни при каких условиях", - сообщили "Интерфаксу" в дирекции Общественных связей канала.

Двое ведущих продлили контракты с телекомпанией ТНТ, где они участвуют в ряде проектов, в том числе в известном шоу "Comedy Club".

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что летом у него состоялся телефонный разговор с главой "Газпром-медиа холдинга" Константином Сенкевичем, который сообщил, что Мартиросян и Светлаков больше не будут принимать участие в съемках передачи.