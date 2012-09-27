Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября 2012, 13:31

Шоу-бизнес

Первый канал закрывает программу "Прожекторперисхилтон"

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый канал закрыл программу "Прожекторперисхилтон". Съемки телепередачи завершены из-за невозможности Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна принимать участие в работе над программой.

"Решение закрыть проект было принято в тот момент, когда стало ясно, что договориться об участии Светлакова и Мартиросяна не удастся ни при каких условиях", - сообщили "Интерфаксу" в дирекции Общественных связей канала.

Двое ведущих продлили контракты с телекомпанией ТНТ, где они участвуют в ряде проектов, в том числе в известном шоу "Comedy Club".

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что летом у него состоялся телефонный разговор с главой "Газпром-медиа холдинга" Константином Сенкевичем, который сообщил, что Мартиросян и Светлаков больше не будут принимать участие в съемках передачи.

Прожекторперисхилтон

Телевизионно-развлекательная программа Первого канала, премьера которой состоялась 17 мая 2008 года. Ведущие (Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало, Сергей Светлаков) в студии в юмористической форме обсуждают новости, комментируют газетные статьи и высказывания политиков. В каждый выпуск обычно приглашается VIP-гость.

Ведущие программы с момента ее выхода на экран не менялись.

Первый канал программы сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика