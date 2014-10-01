Марьяна Наумова: "Моя мечта - выжать 150 килограммов"

15-летняя чемпионка по пауэрлифтингу - о рекордах и письме Ким Чен Ыну

На крупнейшем силовом шоу "Мистер Олимпия" в Лас-Вегасе 15-летняя спортсменка Марьяна Наумова выжала штангу с рекордным весом - 145 килограммов. С победой ее лично поздравлял Арнольд Шварценеггер. В эфире радиостанции "Москва FM" она рассказала, как попала в Книгу рекордов Гиннеса, сколько весит и о чем писала Ким Чен Ыну.

- Ты только-только прилетела из Лас-Вегаса. Такое ощущение, что у тебя какая-то сумасшедшая жизнь. Как тебе удается совмещать профессиональный вид спорта и жизнь нормальной 15-летней девушки, при том такой красавицы?

Моя жизнь обычная, сегодня первый день после соревнований – ходила в школу. Учусь, делаю уроки, отдыхаю, занимаюсь спортом.

- Не совсем корректный вопрос, но если не хочешь – не отвечай. Сколько ты весишь?

На "Олимпии" я выступала в категории до 72 килограммов и вешу около 70 килограммов.

- И поднимаешь 145. Это в два раза больше самой себя

На соревнованиях приходится набирать вес, чтобы были силы, была водичка в суставах, чтобы мышцы не травмировать. В межсезонье я худею, мне это очень нравится

Конечно, приходится таскать везде с собой контейнеры с едой, одноклассники смотрят как на сумасшедшую, которая таскает с собой вареную курицу и огурцы. Не понимают, почему я не ем булочки в столовой. Но такова жизнь спортсмена, я к ней привыкла. Сладкое позволяю себе иногда.

- Смотрела ли ты последний бой Григория Дрозда? Или не до этого было?

Нет. Как раз в эту субботу была то ли в Америке, то ли в полете уже. В голове непонятно, что происходит. Я уже третьи сутки не сплю из-за смены часовых поясов. Мне очень трудно сейчас.

- Соревнования проходили неделю назад. Что ты там делала в остальное время?

Турнир проходил два дня, я выступала в первый день. Потом мы тренировались у известных спортсменов, сильнейших жимовиков мира. Ну и, конечно же, отдыхали.

Сначала мы были в Лос-Анджелесе, потом выступили в Вегасе и опять вернулись в Лос-Анджелес. Посетили Universal Studios, жили на берегу океана. Немножко разочаровалась, не того ожидала. На горках и аттракционах не страшно было, но папа боялся. Сказал, что никогда в жизни больше не поедет со мной в такие места

- Правильно ли я понимаю, что во всех поездках тебя сопровождает папа. И именно он был тем человеком, который надоумил тебя заниматься пауэрлифтингом?

Как-то я поехала с папой на соревнования, увидела, как девчонки жмут штангу, мне стало любопытно. И вот я тоже попробовала пожать штангу. В 10 лет я начала профессионально заниматься жимом штанги лежа, с 4 лет занимаюсь спортивной аэробикой

- Ты сейчас среди женщин-пауэрлифтеров объективно самая сильная девчонка в мире. Есть вообще к чему стремиться дальше?

Мечта была выжать 100 килограммов. Как видите, уже 145. И мечта теперь – 150. Спорт – как наркотик, тебе хочется чего-то большего. Выжать штангу больше, посетить серьезный турнир. Я уже была на "Арнольд Классик", "Мистер Олимпия" - это самые главные турниры в нашем виде спорта. А так хочу заниматься общественной работой, подтягивать подростков в спорт.

Когда мне исполнилось 14 лет, я вступила в ряды комсомола. Сейчас нет никакой специальной детской организации. Это мне очень помогает в общественной работе: я езжу по школам, детским домам. И при поддержке такой мощной партии мне легче рассказывать детям о спорте.

- Я слышал про твою поездку в Северную Корею. Как там?

Все не так, как пишут в СМИ. Есть мобильные телефоны, Интернет. Люди не зомби. Обычная страна, обычные города. Все нормально там. Я была там не так уж давно какой-то серой массы я не видела. Вокруг яркие плакаты, люди улыбаются. Ходят на работу, учатся, а потом отправляются развлекаться. У них есть аквапарки, аттракционы, кинотеатры – обычная жизнь.

- Как ты вообще туда попала?

Написала Ким Чен Ыну. Отправила письмо на его имя. Мне ответили, я была в шоке. Буквально через две недели нас пригласили в посольство, поставили визы и вот мы уже летим в Северную Корею.

- И чем ты там занималась?

Посетила тренировку олимпийской сборной по тяжелой атлетике, поговорила с пионерами, рассказала им о спорте. Делать это было нелегко - я не знаю корейского языка, через переводчиков общаться трудновато. Я узнала много об этой стране, было очень интересно.

- Правда, что ты сейчас собираешься в Сирию? Почему тебе туда хочется? Чем ты там будешь заниматься?

Поездка уже должна была быть 7 сентября, но, к сожалению, ее переложили. Очень жду этого момента. Там сейчас идет война. Я знаю, что это очень трудное время, особенно для детей. Хотела бы их поддержать.

Еще я слышала, что там есть девушки, которые воюют в спецназе. Мне хотелось бы побывать на их тренировке, может, я могла бы их чему-нибудь научить, и они меня тоже.

- Ты с таким благоговением рассказываешь об этих девушках. У тебя никогда не возникало идеи тоже податься в бойцы специального назначения?

Мне в дальнейшем хотелось бы перейти в общественную работу. Надо вернуть моду на спорт. Чтобы можно было хвастаться: "Вот, я вчера выжал сотку, записался в спортзал, купил протеин", - и хвалиться своими мышцами и результатами.

- Как сейчас обстоят дела с покупкой протеина? Все хорошо?

Сложновато. Ввели санкции, хоть некоторое время назад и обещали, что все будет нормально. Но те, кто занимается этим бизнесом, мне сказали: никаких протеинов, все трудно. Я не знаю, как теперь возить себе протеин. Контрабандой в чемодане что ли? Надеюсь, что чиновники помогут решить эту проблему. Спортсменам это действительно нужно.

- Чем ты питаешься? Расскажи про свою диету.

Питание мое не такое сложное, как многие думают. Утром я ем кашу. Если вы предложите мне какой-нибудь торт, я откажусь, потому что я люблю свою утреннюю кашу. Это целый ритуал: как я ее варю, как сажусь за стол и ем. Это овсяная каша на воде, туда я добавляю какао и стевию – натуральный сахарозаменитель, и, конечно же, фрукты. Получается вкусно, для меня точно.

- Ты сейчас вертишься в таком обществе: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне. Расскажи, какие голливудские звезды в жизни?

К сожалению, со Сталлоне мы еще не встретились, но это тоже мечта. С Арнольдом встречались, он меня лично поздравлял с победой, я его обнимала, целовала. Стояла рядом с ним плакала, потому что это кумир детства, смотрела все его фильмы. "Терминатор", конечно, один из самых любимых.

Встреча с ним была просто нереальной, до сих пор не могу поверить, было ли это на самом деле или это сон. Когда смотрю видео, понимаю – "Господи, я реально с ним стояла, его трогала!" Испытала какие-то нереальные эмоции.

- О чем болтали? Или это была мимолетная встреча?

Если честно, вообще не помню. Помню, что задала вопрос. Спросила: "Арнольд, что нужно делать такого, чтобы стать таким же успешным, как ты?". Он сказал, что для этого нужно очень много работать. Сейчас я этим и занимаюсь. После этой встречи купила биографию Арнольда и вот сейчас ее уже дочитываю.

- Понятно, что этот голливудский блеск ослепляет, но все-таки, не хочется ли тебе иногда побыть простой 15-летней девчонкой?

Я каждый день хожу в школу, вижу своих одноклассников и понимаю, насколько же у них неинтересная жизнь. Они приходят из школы домой, ну, может быть погуляют на улице еще, а потом садятся за комп и все – у них на этом жизнь заканчивается.

А у меня – Америка, Европа, Арнольды, всякие звезды, жим штанги, телевидение, радио. У меня настолько насыщенная жизнь, мне это очень нравится. Мне никогда не бывает скучно. Не хочу заниматься чем-то обычным.

- Сейчас очень многие мальчики - хлюпики, так сказать. Наверное, тяжеловато найти парня, на которого ты будешь смотреть и говорить: "За ним я себя чувствую как за каменной стеной". Как ты борешься с этой проблемой?

Я заметила, что сейчас мне почему-то никто не нравится. Не знаю, в чем дело. Некоторые могут идти по улице и говорить: "О, какой симпатичный парень". А у меня такого нет. Я иду и думаю: "Господи, ну что за мальчики! Иди ты в качалку сходи, покушай курочку. Что ты ешь этот фастфуд и занимаешься плохими вещами?". Как-то особо никто не нравится, а если и нравятся – то они все старше меня. В этом вся проблема.

- Заходила ли ты в известный ресторан здоровой жизни Protein House в Лас-Вегасе и знакома ли ты с его хозяйкой?

Да, конечно, Ларису Рейс я обожаю. Она мой кумир, очень классная и красивая. Мы с ней познакомились, теперь она мой друг. Лариса, кстати, скоро приедет в Россию. Я буду в этот момент на соревнованиях и не смогу с ней потренироваться, хотя она мне и обещала.

Ресторан мне очень понравился, там действительно правильная пища. В Москве в ресторанах тоже есть здоровая еда, но я заходила на сайты, смотрела меню – и там какая-то ерунда, если честно. А в Protein House даже гамбургеры на вкус как в "Макдоналдсе". Но они абсолютно здоровые, их можно есть и не думать о том, что они отложатся у тебя на животе и ляжках. Там все без сахара. Когда-нибудь, может, и я открою такой же ресторан, и, надеюсь, он будет пользоваться популярностью.

- Как мне кажется, девушка-пауэрлифтерша это совсем не женственно. Как вы считаете? Как складываются отношения с мужчинами?

Я занималась спортивной аэробикой, ничем от остальных не отличалась. Меня спрашивали, чем я занимаюсь. Отвечала, что гимнастикой, и все махали рукой «А, ну ладно». А сейчас я жму штангу лежа и как все реагируют? "О, да ладно! Как так? Ты же девочка!"

Мне нравится это ощущение, что я интересна людям, и что они удивляются моему занятию. Мышцы можно накачать, их можно убрать, это всё очень легко делается - сесть на правильную диету, правильно тренироваться, они уйдут у тебя за месяц-два.

Лучше я буду заниматься спортом, иметь такую интересную жизнь, чем буду обычным толстым подростком и ничего не делать. Я иногда захожу в "Макдоналдс" со своим контейнером с курочкой и огурцами. Но все равно представляю, что ем в "Макдоналдсе".

- Любишь ли ты футбол?

Я отношусь с уважением ко всем видам спорта. В футболе мне не нравится то, что сами болельщики спортом как таковым не занимаются. Они сидят с пузом, с пивом и рыбкой возле телевизора. Тем временем сами спортсмены зарабатывают огромные деньги. Откуда они только берутся! На них же можно открыть спортивные школы, секции для детей.

- Пауэрлифтинг – это прибыльный вид спорта?

Со спортом, особенно детским, в России все плохо. Денег как таковых я не зарабатываю, только если на соревнованиях, и то очень редко. У меня появились спонсоры, но они оплачивают поездки, проживание, спортивное питание, экипировку. Зарабатывает только элита отечественного спорта, а таких людей очень мало.

- Попадание в Книгу рекордов Гиннеса в помогло в финансовом плане?

Для того, чтобы туда попасть, надо заплатить огромные деньги. Мою заявку одобрили, но мне надо оплатить все расходы человека, который зафиксирует мой рекорд. А это огромные затраты. Никто мне за это не заплатил миллион долларов.