Стену из пуленепробиваемого стекла построят вокруг Эйфелевой башни

Стену из пуленепробиваемого стекла планируют построить вокруг Эйфелевой башни, сообщает Le Parisien. Сооружение возведут для защиты территории достопримечательности от терактов.

Ограждение появится осенью 2017 года. Высота стены составит 2,5 метра, а стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Сооружение охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни.

Режим чрезвычайного положения действует в Париже после терактов 13 ноября 2015 года. В конце 2016 года его продлили до 15 июля 2017 года.

Вечером 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция – Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов погибли не менее 130 человек. Около 200 человек получили ранения.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".

