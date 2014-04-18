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18 апреля 2014, 06:48

Оборона

В столице пройдет первая тренировка парада Победы с военной техникой

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу по Москве проедут колонны военной техники, которые будут участвовать в параде Победы. Ракетные комплексы "Тополь-М", танки и автомобили "Тигр" выйдут из подмосковного Алабино после семи вечера и отправятся на репетицию парада на Красную площадь, передает телеканал "Москва 24.

Их маршрут пройдет через МКАД, Ленинградское шоссе и Ходынское поле.

9 мая в параде на Красной площади примут участие около 11 тысяч военнослужащих и более 100 единиц современного вооружения и военной техники: автомобили "Тигр", БТР-82А, танки Т-90А, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК" и "Панцирь-С1", пусковые установки "С-400" и ракетные комплексы "Тополь-М", а также современные боевые самолеты и вертолеты.

Парад Победы Красная площадь военная техника авиация парады оборона репетиции военные
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