13 апреля 2016, 18:48

Безопасность

Поворот не из своего ряда будут фиксировать еще 18 камер

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

На дорогах города установят еще 18 камер, которые будут отслеживать поворот не из своего ряда. Об этом заявил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев на встрече с журналистами.

"У нас есть три камеры, мы готовим поставить еще 18 камер, которые будут отслеживать поворот не из своего ряда. В частности камеры будут установлены на Третьем транспортном кольце. Мы прогнозируем 6-процентное увеличение скорости на ТТК, – передает его слова корреспондент m24.ru. По словам Юрьева, установка камер планируется в июне.

Он добавил, что в этом году ЦОДД настроит около 100 камер на фиксацию нарушений мотоциклистов, 40 из которых уже работают.

Ежегодно камеры фотовидеофиксации модернизируют, чтобы они могли определять новые виды нарушений. Одним из последних новшеств стала фиксация выезда на загруженные перекрестки. В столице начали применять "вафельную" разметку, чтобы определять этот вид нарушений. Эксперимент, который проходит на трех перекрестках, продлится до конца года. На Третьем транспортном кольце и на МКАД также начали штрафовать грузовики за выезд на запрещенные полосы.

В прошлом году начали работу первые камеры, штрафующие за превышение "средней скорости". Их установили на Ленинградском проспекте и в Алабяно-Балтийском тоннеле. Кроме того, на московских дорогах должны установить видеокамеры, которые будут "выписывать" штрафы за пересечение стоп-линий на перекрестках и проезд на красный свет. В прошлом году пилотный проект по установке также проводился в Зеленограде.

