Поворот не из своего ряда будут фиксировать еще 18 камер

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

На дорогах города установят еще 18 камер, которые будут отслеживать поворот не из своего ряда. Об этом заявил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев на встрече с журналистами.

"У нас есть три камеры, мы готовим поставить еще 18 камер, которые будут отслеживать поворот не из своего ряда. В частности камеры будут установлены на Третьем транспортном кольце. Мы прогнозируем 6-процентное увеличение скорости на ТТК, – передает его слова корреспондент m24.ru. По словам Юрьева, установка камер планируется в июне.

Он добавил, что в этом году ЦОДД настроит около 100 камер на фиксацию нарушений мотоциклистов, 40 из которых уже работают.