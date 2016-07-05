Почти 3 млн нарушений ПДД выявили в Подмосковье в первой половине года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В первой половине года в Подмосковье выявили почти три миллиона нарушений правил дорожного движения. Об этом на заседании регионального правительства заявил глава ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов, передает Агентство "Москва".

"Сотрудниками ДПС за это полугодие выявлено 2,8 миллиона нарушений ПДД, наказаний назначено на сумму 1,8 миллиарда рублей. Взыскано 1,2 миллиарда рублей", – сказал Кузнецов. Общая сумма штрафов за ненадлежащее состояние дорог, выписанных за первую половину года, составила 80 миллионов рублей.

"Это говорит о том, что, к сожалению, очень слабая работа все-таки подрядных организаций и контроль за ними, муниципальные образования не шевелятся пока", – заключил глава подмосковного ГИБДД.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что за первую половину года смертность в авариях в Подмосковье сократилась на 15 процентов. Всего за первое полугодие на областных дорогах погибли 500 человек.