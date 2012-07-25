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Политика

25 июля 2012, 19:17

На реставрацию усадьбы "Останкино" выделят более 250 млн рублей

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Столичные власти выделят на реконструкцию усадьбы "Останкино" 255 млн рублей

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил о поиске разработчика проекта реставрации усадьбы "Останкино". Начальная цена госконтракта - более 250 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

В рамках работ необходимо будет провести исследования для уточнения местоположения и габаритов утраченных строений, а также обследовать систему инженерного обслуживания и разработать рекомендации по установлению оптимальных температурных и влажностных режимов для помещений дворца.

Победитель тендера должен будет отреставрировать территорию усадьбы, в том числе парковые сооружения, и воссоздать элементы исторического рельефа. Кроме того, он должен будет предусмотреть возможность перемещения по территории комплекса маломобильных групп населения. Также ему предстоит провести исследовательские работы по художественной отделке дворца-театра.

Реставрация усадьбы должна быть выполнена в течение двух лет.

Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа 2012 года, подведение итогов конкурса состоится 4 сентября.

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