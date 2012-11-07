Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября 2012, 20:56

Спорт

Министр спорта Великобритании передал олимпийский огонь России

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр по делам спорта и туризма Великобритании Хью Робертсон передал олимпийский огонь олимпийской чемпионке, члену Совета Федерации Светлане Журовой.

Как сообщает РИА Новости, торжественное мероприятие состоялось в резиденции британского посла в Москве. Робертсон высоко оценил подготовку России к предстоящей зимней Олимпиаде и Паралимпиаде.

В ответ на это Журова отметила, что Лондон "превосходно справился с задачей по проведению Игр".

Зимние Олимпийские Игры-2014 пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля. По их окончании на тех же объектах пройдут и Паралимпийские игры.

Сюжет: Олимпиада в Сочи
Олимпийские игры Сочи Олимпиада-2014

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика