Министр спорта Великобритании передал олимпийский огонь России

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр по делам спорта и туризма Великобритании Хью Робертсон передал олимпийский огонь олимпийской чемпионке, члену Совета Федерации Светлане Журовой.

Как сообщает РИА Новости, торжественное мероприятие состоялось в резиденции британского посла в Москве. Робертсон высоко оценил подготовку России к предстоящей зимней Олимпиаде и Паралимпиаде.

В ответ на это Журова отметила, что Лондон "превосходно справился с задачей по проведению Игр".

Зимние Олимпийские Игры-2014 пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля. По их окончании на тех же объектах пройдут и Паралимпийские игры.