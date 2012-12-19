Центробанк выпустил прямоугольные монеты, посвященные Олимпиаде в Сочи

"Утро": ЦБ к Олимпийским играм-2014 выпустил прямоугольные монеты

Центробанк выпустил монеты, посвященные Олимпийским играм в Сочи. Монеты имеют прямоугольную форму.

Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, а золотые - 50 и 100 рублей с годом чеканки "2012". Выпущено всего 700 таких монет.

На оборотной стороне монет изображен белый мишка - один из трех официальных талисманов XXII Олимпийских игр и надпись "Сочи 2014".

Отметим, что выпуск юбилейных монет, а также памятных почтовых марок является обычной практикой перед Олимпийскими играми.

Также все последние Олимпиады медали, вручаемые призерам соревнований, меняют дизайн. Каждый город, который проводит главные игры современности, разрабатывает свой дизайн олимпийской медали.