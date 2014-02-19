Виктор Уайлд стал олимпийским чемпионом в параллельном "гиганте"

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Виктор Уайлд стал олимпийским чемпионом в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Сочи. В финале наш спортсмен опередил швейцарца Невина Гальмарини.

После первой попытки Уайлд проигрывал сопернику 0,54 секунды. Однако во втором заезде швейцарец допустил несколько серьезных ошибок, что позволило россиянину опередить его на две с лишним секунды.

Бронзовую медаль завоевал словенец Жан Кошир, который выиграл обе попытки у немца Патрика Бусслера.

Отметим, что Виктор Уайлд раньше выступал за сборную США по сноуборду, но в сезоне 2010/2011 после женитьбы на россиянке Алене Заварзиной. Интересно, что его супруга также является сноубордисткой и выиграла бронзу на Олимпиаде в Сочи.

Золото Уайлда стало для сборной России шестым на Олимпийских играх и позволило нашей команде подняться на третье место в общем медальном зачете.