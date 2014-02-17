Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 19:45

Спорт

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла золото в масс-старте

Дарья Домрачева. Фото: ИТАР-ТАСС

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла золотую медаль в гонке с общего старта на Олимпиаде в Сочи.

Второе место в масс-старте заняла представительница Чехии Габриэла Соукалова, отставшая от победительницы на 20,2 секунды. Бронзу завоевала норвежка Тириль Экхофф (+27,3). Российские биатлонистки Ольга Вилухина и Ольга Зайцева заняли 22-е и 24-е места соответственно.

Для Домрачевой этот успех стал третьим на нынешних Играх. Ранее спортсменка победила в гонке преследования и индивидуальной гонке.

