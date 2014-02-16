Сборная России по хоккею в Сочи: полет нормальный

Фото: ИТАР-ТАСС

Почему начало выступления сборной России по хоккею нельзя считать провальным и на что мы можем рассчитывать по итогам группового этапа, - рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов.

Сборная России на олимпийском хоккейном турнире победила Словению и в драматичном поединке в серии буллитов уступила американцам и уже точно не наберет максимума очков на предварительном этапе, но давайте не будем посыпать голову. Ни пеплом, ни чем-то другим не очень привлекательным. Потому что все не так уж и плохо.

И уж точно не нужно, переполняясь псевдопатриотическим чувством, винить во всем американского арбитра, который по мнению некоторых "специалистов" хоккея не засчитал третью шайбу россиян. Во-первых, так могут считать не слишком профессиональные люди, потому что решение было принято в рамках правил Международной федерации хоккея, а во-вторых принималось это решение не рефери в поле, а специальным арбитром, который отвечает за подобные спорные ситуации и далеко не факт, что он также является гражданином США, очень возможно, что это был и наш с вами соотечественник.

Да и не должна команда, реально претендующая на золото, зацикливаться на этом эпизоде. В конце концов, игра идет 60 минут и все можно решить таким образом, что никакие судьи не в состоянии изменить. А для этого сборной России предстоит усилить свою игру. И время для этого есть. Пока.

Две стартовые встречи показали, что пока у нас нет в наличии настоящего ударного звена. Ни тройка Дацюка, ни тройка Малкина в силу различных причин, на данный момент, не выглядят достаточно мощно, чтобы полностью переигрывать своих оппонентов при игре в равных составах.

И если в отношении звена Ковальчук – Дацюк – Радулов такие опасения высказывались и до старта турнира, то не слишком яркая игра тройки Малкина, для многих стала откровением.

Показалось, что в этом сочетании пока что лишним выглядит Александр Семин. Да, он признанный снайпер, но в похожей манере действуют и его партнеры, в то время, как звену явно не хватает мощного игрока, который бы мог "нагрузить" защиту соперников, чтобы Малкин и Овечкин смогли проявить себя в должной мере.

Фото: ИТАР-ТАСС

Эту роль прекрасно мог бы выполнить самый юный и при этом самый габаритный российский нападающий Валерий Ничушкин, который первые две игры провел в 4-м звене и отметился заброшенной шайбой в ворота словенцев. Надо заметить, что и в своем клубе НХЛ – "Даллас Старз" Ничушкин прекрасно дополняет звено с участием ведущих игроков команды – Сегина и Бенна. Почему бы ему не сыграть подобную роль и в сборной России?

Не все гладко у нашей команды и при игре в неравных составах. В матче против США мы смогли реализовать лишь одну из своих 5 попыток, в то время, как соперник к своим шансам отнесся гораздо аккуратнее, и оба своих гола организовал, имея численное преимущество. Не секрет, что в плей-офф плотность игры еще увеличится, создавать моменты при игре 5 на 5 будет очень сложно и многое решится именно при игре в неравных составах.

Билялетдинову предстоит крепко поломать голову для решения этой проблемы, потому что настоящих спецов "по убиванию" численного преимущества соперника в нашей сборной практически нет.

В то же время нельзя не сказать и о положительных моментах в игре нашей команды. После того, как американцы в своем первом матче не оставили камня на камне от достаточно сильной (по именам) команды Словакии, были опасения, что россияне могут не выдержать того темпа, который предлагает своим оппонентам команда США, однако очная встреча показала, что наши хоккеисты ничуть не уступали американцам ни в скорости, ни в жесткости. Неплохо проявили себя и российские защитники, а именно за линию обороны нашей команды, перед стартом олимпийского турнира, переживали больше всего.

Воскресным вечером парням Билялетдинова предстоит сыграть со сборной Словакии, которая пока что претендует на роль самого главного разочарования хоккейной части Олимпийских игр.

Даже победа в этом матче не гарантирует нашей сборной прямого попадания в ¼ финала, но, с другой стороны, может и неплохо было бы перед плей-офф сыграть с не самой сильной сборной. 4 года назад перед разгомом России канадцы хорошенько оторвались на команде Германии, отправив, в их ворота целую авоську шайб. Может и нам стоит пойти проторенной тропой?

Евгений Сафонов